La Virtus si sta affidando sempre più a Hackett, che con il suo contributo si sta affermando come figura centrale della squadra. Daniel, ormai vicino alla riconferma, sta assumendo un ruolo di primo piano, mentre Pajola si avvicina alle prestazioni di Milos. A dicembre, Hackett compirà 39 anni, ma continua a essere un punto di rifermento importante per la formazione.

Forse è sbagliato di parlare di eterna giovinezza, perché a dicembre gli anni saranno 39. Ma Daniel Hackett, in questo momento, incarna nel migliore dei modi la funzione di leader, anima e cuore della Virtus. In attesa che, anche capitan Pajola, riprenda il suo posto. In campo. Ma Danny-Boy merita un approfondimento. Non fosse altro perché, da tempo, si parla di un prolungamento del suo accordo. All’inizio del 2022, Daniel giocava nel Cska Mosca. E aveva tutte le carte in regola per essere considerato un ’fiero rivale’ della Virtus e delle Due Torri. Nato in Romagna, cresciuto a Pesaro (dove ha giocato conservandone la cadenza) e poi visto all’opera con le maglia di Treviso (quando ancora si parlava di Benetton), Siena e Milano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - È la Virtus di Hackett. Daniel sempre più leader e vicino alla riconferma. Pajola sulla strada di Milos

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Hackett's Virtus. Daniel is increasingly a leader and close to a re-signing. Pajola is on the road to Milos.Forse è sbagliato di parlare di eterna giovinezza, perché a dicembre gli anni saranno 39. Ma Daniel Hackett, in questo momento, incarna nel migliore dei modi la funzione di leader, anima e cuore della ... sport.quotidiano.net

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