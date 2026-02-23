Priorità Virtus | recuperare Pajola Il play dà equilibrio e tanta difesa

Il ritorno di Pajola diventa una priorità per Virtus dopo il lungo infortunio. Il playmaker infonde stabilità e intensifica la difesa della squadra, che ha bisogno di rinforzi nel reparto esterni. La sua presenza può cambiare gli equilibri in campo e migliorare le prestazioni complessive. La società lavora intensamente per favorire il suo recupero e garantirgli un rientro rapido. La prossima partita potrebbe offrire una nuova chance di vederlo in azione.

"Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?". Prendiamo in prestito, per un giorno, una frase cult di un film di Nanni Moretti. Che ci permette di capire una cosa. La Virtus non sarà Pajola -dipendente, ma la presenza del capitano è fondamentale. E forse, qualcuno, lo ha compreso a Torino dove, nella final eight di Coppa Italia, senza il regista cresciuto proprio all’Arcoveggio, la Virtus prima ha sofferto, e non poco, contro Napoli. Poi è deragliata contro Tortona. Vero è che, palmares alla mano, capitan Pajola la Coppa Italia non l’ha mai vinta (al massimo la finale del 2023), ma quanto possa incidere, forse, lo si è intuito proprio contro Tortona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Virtus: difesa, energia e fiducia. Le armi contro l’emergenza playLa Virtus si prepara a rispondere alle difficoltà con una difesa solida, energia e maggiore fiducia in sé stessa.

Basket serie B Nazionale, i gialloneri sfrutteranno il turno di riposo. La Virtus punta a recuperare Baldi. E a migliorare in primis la difesaLa Virtus Basket sfrutta il giorno di riposo per mettere a punto la condizione di Lorenzo Baldi.

