Negli ultimi anni, il programma televisivo Report ha spesso suscitato discussioni sul suo approccio giornalistico, spostandosi tra l’inchiesta rigorosa e la narrazione più sottile. La trasmissione utilizza spesso un metodo che combina l’insinuazione con successivi approfondimenti, come dimostra il caso recentemente al centro di attenzione riguardante un’esponente del governo. In questo scenario, si assiste a un gioco di sfumature che lascia aperti vari spazi di interpretazione.

C’è un confine sottile, quasi impercettibile, tra giornalismo d’inchiesta e costruzione narrativa. È un crinale su cui negli ultimi anni Sigfrido Ranucci, con Report, sembra muoversi con estrema disinvoltura: è una terra di mezzo, dove nulla è detto apertamente, ma è apertamente insinuato. Il “metodo Report” e il caso Nordio. È il “metodo Report” che si regge su fonti anonime, ipotesi dichiarate «in verifica», ricostruzioni lasciate in sospeso e giocate moltissimo sulle suggestioni. Un sistema che, oltre a far presa sulla pruriginosa curiosità di un certo pubblico, garantisce anche una sostanziale immunità dalle conseguenze giudiziarie per i danni arrecati alle persone oggetto dei presunti scoop.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Prima l’insinuazione, poi la verifica: il “metodo Report” al suo apice con il caso Nordio

Notizie correlate

Caso Minetti, M5s e Avs contro Nordio: “Dia spiegazioni sull’istruttoria del suo ministero e poi si dimetta”Il caso della grazia a Nicole Minetti – pieno di misteri e anomalie rivelate in queste settimane dall’inchiesta di Thomas Mackinson sul Fatto...

Leggi anche: Referendum, scoppia il caso Bartolozzi: “La magistratura è un plotone d’esecuzione”. Poi Nordio si scusa

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Palazzo Zanca, campagna rovente: scontro politico tra i candidati e insinuazione di dubbi sulla regolarità delle liste; Sigfrido Ranucci: tra software fantasma e ranch immaginari, il naufragio del giornalismo a sentimento; Prima l’insinuazione, poi la verifica: il metodo Report al suo apice con il caso Nordio.

Buongiorno e buona domenica dalla redazione del T! Ecco la prima pagina di oggi, buona lettura - facebook.com facebook

Davari: “Trattiamo sul nucleare ma prima serve un accordo sui pedaggi delle navi a Hormuz” x.com