Il caso relativo alla grazia concessa a Nicole Minetti sta attirando l’attenzione di diversi esponenti politici, tra cui il Movimento 5 Stelle e l’Associazione dei Vigilanti e Sicurezza. Questi chiedono al ministro della Giustizia chiarimenti sull’istruttoria del suo ufficio, ritenendo necessario un passo indietro. Le indagini, condotte dal giornalista Thomas Mackinson e pubblicate dal Fatto Quotidiano, hanno sollevato numerosi dubbi e anomalie sulla vicenda, coinvolgendo direttamente il governo Meloni.

Il caso della grazia a Nicole Minetti – pieno di misteri e anomalie rivelate in queste settimane dall’inchiesta di Thomas Mackinson sul Fatto quotidiano – travolge il governo Meloni. Dopo l’intervento del Colle, l’ istruttoria avviata dal ministero della Giustizia e i nuovi accertamenti disposti dalla Procura generale di Milano, i partiti di opposizione chiedono al ministro Carlo Nordio di chiarire cosa è successo e subito dopo dimettersi. M5s: “Chiarisca e tolga il disturbo”. Per il Movimento 5 stelle il ministro della Giustizia “deve fare una sola cosa: dia spiegazioni chiare sull’istruttoria del suo ministero sulla grazia a Nicole Minetti, senza cercare nuovi capri espiatori e risparmiandoci qualsiasi altra esibizione di arroganza e protervia, e poi tolga il disturbo, prima di fare altri danni”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Minetti, M5s e Avs contro Nordio: “Dia spiegazioni sull’istruttoria del suo ministero e poi si dimetta”

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