Referendum scoppia il caso Bartolozzi | La magistratura è un plotone d’esecuzione Poi Nordio si scusa

Durante un intervento pubblicato sui social, un esponente politico ha accusato la magistratura di agire come un “plotone d’esecuzione”, suscitando reazioni e scuse da parte di un altro rappresentante del governo. La polemica ha acceso i riflettori sulla campagna referendaria, evidenziando tensioni interne e scontri tra diverse fazioni politiche. La vicenda ha suscitato dibattito sui rapporti tra politica e giustizia nel contesto attuale.

Roma – Un passo avanti e dieci indietro. Il nemico più insidioso per la campagna referendaria di Giorgia Meloni non siede tra i banchi dell'opposizione, ma marcia nel suo stesso esercito. A Palazzo Chigi non avevano ancora finito di tirare un sospiro di sollievo per la sordina imposta al ministro Carlo Nordio, che la miccia è deflagrata di nuovo in diretta tv. A far saltare il banco, spuntando dal cilindro dell'emittente siciliana Telecolor, è stata Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del Guardasigilli. GIUSI BARTOLOZZI MINISTERO GIUSTIZIA Sabato, durante il programma Il Punto, incalzata dalla senatrice Ilaria Cucchi (Avs) che le chiedeva il...