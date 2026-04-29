Il Senato ha approvato all’unanimità un disegno di legge che istituisce ufficialmente la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi durante il lavoro. La data scelta è il 3 maggio di ogni anno. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La giornata sarà dedicata alla commemorazione di coloro che hanno perso la vita svolgendo il loro ruolo professionale.

AGI - Il Senato ha approvato all’unanimità, in via definitiva, il disegno di legge che istituisce per il 3 maggio la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. Un lungo applauso ha accompagnato nell'Aula del Senato la lettura dei nomi di alcuni dei giornalisti uccisi negli anni dalla criminalità organizzata o in zone di guerra. Ivan Scalfarotto, senatore di Italia viva, durante la dichiarazione di voto ha citato Mauro De Mauro, Walter Tobagi, Carlo Casalegno, Giancarlo Siani, Mario Francese, Beppe Alfano, Mauro Rostagno, Giuseppe Fava, Giuseppe Impastato, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Maria Grazia Cutuli, Almerigo Grilz e Antonio Russo.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi è legge, si celebrerà il 3 maggio

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