In Prima categoria, nel girone "A", sprint promozione fra Carrarese Giovani e Atletico Lucca: logici favoriti gli apuani che, avanti di due, salgono sul campo della tranquilla Fivizzanese; per i rossoneri derby interno con il Montecarlo. Nella peggiore delle ipotesi l’Atletico è già in finale play-off (salterà la semifinale per la "forbice" sulla quinta). In lizza per gli stessi play-off il Capannori che disputa il derby casalingo con l’Academy Porcari. In zona retrocessione scontro diretto per il Corsagna a Mulazzo (ai neroverdi serve un punto per la salvezza sicura), Piazza fra le mura amiche per vincere contro la Folgor Marlia (già ai play-out) e Pieve Fosciana a Calci per fare bottino pieno (anche i pisani già ai play-out): solo così entrambe avranno la certezza di evitare il rischio spareggi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria - Gironi "A» e "B»: ultima giornata. L’Atletico si gioca la promozione diretta. New Team cerca i tre punti per far festa

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