Basket il GMV chiude a Ponsacco la regular season in DR2

L'ultima giornata della regular season nel campionato di Divisione si è conclusa con la partita tra le due squadre a Ponsacco. La gara si è svolta nel pomeriggio di oggi, con entrambe le formazioni che hanno completato il calendario prima dei playoff. La partita è stata disputata nel rispetto del regolamento e senza particolari incidenti. I dettagli sul risultato finale e sui punteggi sono stati comunicati ufficialmente dagli organizzatori.

Pisa, 23 aprile 2026 – L’ultima giornata della regular season, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone D, vede sei squadre, delle otto già qualificate ai play-off, in soli due punti: tra queste, il GMV, sesto con gli stessi punti di Volterra e US Livorno, è in attesa di capire quale avversaria incontrerà al primo turno.. Venerdì a Ponsacco, sul campo della seconda, che ha comunque solo due punti in più, il quintetto di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli affronta un anticipo di gara da play-off. All’andata si impose nel finale l’esperto Ponsacco, in una serata povera di punti per i biancoverdi, con percentuali di tiro molto basse, in particolare dall’arco.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, il GMV chiude a Ponsacco la regular season, in DR2 Notizie correlate Leggi anche: La Esseti Basket Terni chiude la regular season con una vittoria. Sconfitta Roseto (111-36) ora i Play Off Basket, torna al successo il GMV in casa con Follonica, in DR2Pisa, 19 aprile 2026 – Vittoria come da pronostico ma non scontata per il GMV, nella penultima giornata di ritorno del campionato di Divisione... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Basket, torna al successo il GMV in casa con Follonica, in DR2; Basket, nuovo successo per la Libertas Liburnia; Basket torna al successo il GMV in casa con Follonica in DR2; Basket, ultimi impegni per DREAM Pisa e GMV prima dei play-off, in DR2. Basket, torna al successo il GMV in casa con Follonica, in DR2I ragazzi di Cinzia Piazza hanno stentato in avvio, per poi lottare alla pari con i maremmani nella prima parte dell’incontro ed allungare definitivamente nella ripresa ... sport.quotidiano.net Basket, ultimi impegni per DREAM Pisa e GMV prima dei play-off, in DR2La Devitalia IES recupera la trasferta dell’Argentario, in attesa del posticipo di martedì in casa con la forte AutoEtruria Volterra ... sport.quotidiano.net Basket, B Interregionale: ultima di regular season per Iseo e Gardone x.com Basket, l’NCAA sbarca a Piazza del Plebiscito: l’ambizioso piano di Rizzetta - facebook.com facebook