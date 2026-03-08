Prima categoria | Capezzano e Torrelaghese in casa In Seconda il Corsanico tenta l’allungo in vetta

Oggi alle 15 si disputano due partite di Prima categoria con Capezzano Pianore che affronta il Folgor Marlia al “Maggi-Matteucci” e Torrelaghese che gioca contro il Corsagn...

In Prima categoria oggi alle 15 ci sono Capezzano Pianore-Folgor Marlia (arbitro Noccioli di Pisa) al “Maggi-Matteucci“ e Torrelaghese-Corsagna (Paladini di Lucca) al Marco Polo Sports Center. Nel Capezzano (terzo con 37 punti a -8 dalla vetta) è ancora fuori Luca Barsotti per squalifica oltre al lungodegente Federico Domenici. In dubbio Rocchiccioli (ginocchio) e Sacchelli (febbre). Dunque per Coli è rischio emergenza in difesa. Nella Torrelaghese (sestultima con 28 punti) assenti per infortunio Baroni e Tartarini. Mister Belluomini deve decidere se giocare a 3 o 4 dietro. In Seconda categoria invece oggi Atletico Carrara-Corsanico (Ghenea di Livorno), Gragnolese-Salavetitia Seravezza (Ricci di Carrara) e Massarosa-Folgore Segromigno Piano (Pancani di Firenze). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

