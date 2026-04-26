Dal 26 aprile al 2 maggio 2026, le previsioni meteo indicano una settimana con condizioni molto variabili sulla penisola. Il periodo si apre con un clima tipicamente primaverile, ma si prevede anche un'instabilità atmosferica che potrebbe portare cambiamenti nel tempo durante i giorni successivi. Le temperature si mantengono in media con le medie stagionali, mentre sono possibili piogge e alterne schiarite nel corso della settimana.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scenario generale della settimana. La settimana compresa tra domenica 26 aprile e sabato 2 maggio 2026 si apre con un contesto tipicamente primaverile, caratterizzato da una forte variabilità atmosferica. L’Italia si troverà spesso a metà strada tra l’influenza dell’anticiclone subtropicale e l’arrivo di perturbazioni atlantiche più fresche e instabili. Nel complesso, il quadro sarà dominato da alternanza tra fasi soleggiate e improvvisi peggioramenti, con fenomeni più marcati soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo i settori tirrenici. Domenica 26 e lunedì 27 aprile: prime infiltrazioni instabili. L’avvio della settimana vedrà condizioni generalmente variabili su gran parte del Paese.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Previsioni meteo in Italia dal 26 aprile 2026 al 2 maggio: come sarà il tempo sulla Penisola

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