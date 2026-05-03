Premio Marzocchi Finale di scena agli Industri

La prima edizione del Premio Marzocchi si è conclusa agli Industri di Grosseto, con cinque finalisti selezionati tra ventitré partecipanti provenienti da diversi paesi. La competizione ha visto coinvolti artisti e creativi in una fase finale, che si è svolta recentemente. I partecipanti erano stati scelti attraverso una selezione che aveva coinvolto un numero complessivo di ventitré iscritti.

GROSSETO Ventitré iscritti da tutto il mondo, cinque finalisti. La prima edizione del Premio musicale internazionale di composizione "Pinuccia Marzocchi" – promossa dalla Fondazione Pinuccia Marzocchi con la direzione artistica di Antonio Di Cristofano e dedicata al tema "Visioni e risonanze" – è giunta alla fase finale. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 18 al Teatro degli Industri di Grosseto. L’ Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" diretta dal maestro Massimo Merone, eseguirà le composizioni inedite dei cinque finalisti e la Sinfonia n. 1 in Do maggiore op. 21 di Ludwig van Beethoven. Di seguito la giuria internazionale proclamerà i primi tre classificati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Marzocchi. Finale di scena agli Industri Notizie correlate Scriabin, i finalisti. Concerto agli IndustriGROSSETO Jacky Zhang (17 anni, Regno Unito), Zixi Chen (23 anni, Cina) e Yuqin Lu (17 anni, Cina) sono i tre finalisti della 28esima edizione del... 'Serico Tonale', spettacolo del compositore, pianista e direttore d’orchestra Paolo MarzocchiDomenica 12 (ore 21), per la rassegna Serico Tonale, il Jazz Club di Ferrara, ospita Paolo Marzocchi compositore, pianista e direttore d’orchestra... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Premio Marzocchi. Finale di scena agli Industri; Sfida tra compositori: agli Industri il gran finale del Premio Pinuccia Marzocchi. Premio Marzocchi. Finale di scena agli IndustriOggi alle 18 si conclude la prima edizione. Cinque finalisti e l’orchestra Città di Grosseto. msn.com Premio musicale internazionale di composizione Pinuccia Marzocchi: finale agli IndustriAl Teatro degli Industri di Grosseto la finale del Premio musicale internazionale di composizione Pinuccia Marzocchi ... grossetonotizie.com Premio musicale internazionale di composizione “Pinuccia Marzocchi”: finale agli Industri https://www.grossetonotizie.com/2026/05/02/premio-musicale-internazionale-di-composizione-pinuccia-marzocchi-finale-agli-industri/ - facebook.com facebook Premio musicale internazionale di composizione "Pinuccia Marzocchi": finale agli Industri - x.com