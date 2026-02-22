scriabin i finalisti concerto agli industri

GROSSETO Jacky Zhang (17 anni, Regno Unito), Zixi Chen (23 anni, Cina) e Yuqin Lu (17 anni, Cina) sono i tre finalisti della 28esima edizione del premio internazionale pianistico "Scriabin", in corso al Teatro degli Industri, con la direzione artistica di Antonio Di Cristofano. Si esibiranno oggi alle 17 nella giornata finale, accompagnati dall’ Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" diretta dal bulgaro Grigor Palikarov. I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto, e saranno in vendita anche al botteghino del teatro prima del concerto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

