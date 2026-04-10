' Serico Tonale' spettacolo del compositore pianista e direttore d’orchestra Paolo Marzocchi

Domenica 12 (ore 21), per la rassegna Serico Tonale, il Jazz Club di Ferrara, ospita Paolo Marzocchi compositore, pianista e direttore d’orchestra dal percorso non convenzionale. Affianca opere originali al repertorio, spaziando tra musica da camera, sinfonica, opera e colonne sonore. Ha. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Jazz Club, doppio appuntamento con il recital lirico ‘Guenter-Bossi-Sanna’ e 'Serico Tonale'

Leggi anche: “Seasons” è il nuovo album del compositore e pianista Andrea Barone