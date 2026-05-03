Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica incontri con i finalisti e premiazione al Verdi

A Padova si tiene la XX edizione del Premio letterario Galileo dedicato alla divulgazione scientifica. La manifestazione prevede incontri con gli autori finalisti il 9 maggio e la premiazione si svolgerà al Teatro Verdi il giorno successivo, il 10 maggio 2026. L’evento coinvolge scrittori e lettori interessati alla diffusione delle tematiche scientifiche attraverso la letteratura.

A Padova torna il Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica con la XX edizione, tra incontri con gli autori finalisti il 9 maggio e la cerimonia di premiazione al Teatro Verdi il 10 maggio 2026.DettagliIl 9 e 10 maggio Padova accoglie i cinque autori finalisti del Premio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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