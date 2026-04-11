Premio Letterario Città di Ceglie Messapica | cresce l’attesa per la decina dei finalisti
A Ceglie Messapica si avvicina la quinta edizione del Premio letterario nazionale “Città di Ceglie Messapica”. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale, è ormai considerato un appuntamento ricorrente nel panorama culturale italiano. La manifestazione vede coinvolti numerosi finalisti, la cui selezione si è conclusa nelle scorse settimane. L’edizione di quest’anno si tiene in un momento di grande attesa tra gli appassionati di letteratura.
CEGLIE MESSAPICA - Sale l’attesa per la quinta edizione del Premio letterario nazionale “Città di Ceglie Messapica”, promosso dall’Amministrazione comunale e ormai diventato un appuntamento consolidato nel panorama culturale italiano.Nei prossimi giorni verrà infatti annunciata la decina delle.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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