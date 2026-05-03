Premio ai lavoratori del paese Il sindaco | basta morti bianche

Il Primo Maggio è stato celebrato a Caselle Landi con una cerimonia davanti al Monumento del Lavoro, a cui hanno partecipato numerosi cittadini. La giornata si è concentrata sul riconoscimento agli operai del territorio e sulla richiesta di maggior attenzione alla sicurezza sul lavoro. Il sindaco ha commentato l’esigenza di ridurre le morti bianche, sottolineando la rilevanza della giornata per la comunità locale.

Celebrazione del Primo Maggio intensa e partecipata a Caselle Landi, dove dalle 11 la comunità si è ritrovata davanti al Monumento del Lavoro per onorare le radici della propria identità e riflettere sulle sfide del presente. Il sindaco Piero Luigi Bianchi ha aperto la cerimonia con un discorso che ha saputo unire la memoria storica dei diritti conquistati con l’analisi delle emergenze attuali, a partire dal dramma delle morti bianche. Citando i dati allarmanti degli infortuni sul lavoro nel 2025, il primo cittadino ha ribadito con fermezza che la sicurezza non può essere considerata un costo o un privilegio, ma un diritto fondamentale che chiama in causa la responsabilità diretta di istituzioni e imprese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Premio ai lavoratori del paese. Il sindaco: basta morti bianche Notizie correlate Leggi anche: “La sicurezza sul lavoro non è un costo, è un diritto”: ai Fori Imperiali una cerimonia per Octav Stroici e per tutte le morti bianche Leggi anche: Ferrari, profitti col turbo. Premio super ai lavoratori Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dai 14.900 euro di Ferrari ai 4.000 di EssilLux, i premi ai dipendenti e perché le aziende li usano (anche per segnali all'esterno); EssilorLuxottica, ai dipendenti un premio fino a 4.095 euro; Contratti di produttività, nei primi mesi del 2026 salgono i premi medi; Intesa Sanpaolo, bonus di 177 milioni di euro ai lavoratori. Intesa Sanpaolo, premio fino a 3.200 euro e azioni ai dipendenti in ItaliaAccordo Intesa Sanpaolo con i sindacati: bonus fino a 3.200 euro e piano azionario da almeno 2.200 euro per 70mila dipendenti ... quifinanza.it Luxottica, premio record ai dipendenti: fino a oltre 4mila euro per 13mila lavoratoriUn segnale forte, che va oltre il dato economico e racconta un modello industriale preciso. EssilorLuxottica riconoscerà ai propri dipendenti in Italia un premio di risultato che può superare i 4mila ... giornalelavoce.it Il Gran Premio di Miami verso l’inizio anticipato di 3 ore. La FIA ha già dichiarato il Rain Hazard, questo significa che le auto potranno essere toccate in parco chiuso x.com L'incertezza legata al meteo continua a gravare pericolosamente sul Gran Premio di Miami previsto per domani, con una decisione ufficiale sulla programmazione della gara attesa già nelle ore successive alle qualifiche attualmente in corso di svolgimento. La - facebook.com facebook