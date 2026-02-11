Ferrari chiude il bilancio del 2025 con un boom di profitti e decide di premiare i lavoratori. La casa di Maranello ha fatto segnare numeri record, spingendo il titolo in rialzo a Piazza Affari. Dopo l’annuncio, l’azienda ha annunciato un premio speciale per chi lavora nel quartier generale.

Ferrari accelera e taglia un importante traguardo a Piazza Affari subito dopo aver comunicato il bilancio dell'esercizio 2025. Lo sprint finale delle azioni ha portato la quotazione a 310,30 euro (+10,2%). Il mercato ha così apprezzato i ricavi netti per 7,14 miliardi (+7%) e l'utile netto a 1,6 miliardi, in crescita del 5%. Superate le stime degli analisti visto che l'utile per azione ha toccato quota 8,96 euro. Ma a festeggiare sono anche i lavoratori di Maranello il cui premio di competitività, in base all'accordo del 13 novembre 2023, raggiunge il valore massimo di 14.900 euro (Sports Cars e Lifestyle) e 14. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ferrari, profitti col turbo. Premio super ai lavoratori

