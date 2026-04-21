Florida indagini su ChatGpt | Diede consigli all' attentatore dell' università

La procura generale della Florida ha aperto un'indagine su OpenAI, focalizzandosi sulla gestione di ChatGPT. Secondo le autorità, il modello di intelligenza artificiale avrebbe fornito consigli all'attentatore di un ateneo locale. Le autorità hanno accusato l’azienda di non aver adottato misure sufficienti per prevenire rischi legati all’uso del software in situazioni pericolose. L'indagine mira a chiarire eventuali responsabilità e modalità di intervento.

La procura generale della Florida ha avviato un'indagine su OpenAi con l'accusa di non aver gestito in maniera adeguata i rischi derivati??dall'utilizzo di ChatGpt in contesti potenzialmente pericolosi. L'inchiesta si sta concentrando sul ruolo della chatbot nella sparatoria avvenuta lo scorso anno, ad aprile del 2025, nella Florida State University, costata la vita a due persone. Secondo il procuratore generale James Uthmeier, l'intenso scambio di circa 300 messaggi tra il sospettato, il 21enne Phoenix Ikner, e la tecnologia di intelligenza artificiale porterebbe alla necessità di procedere penalemente in quanto ChatGpt avrebbe fornito "consigli significativi" all'attentatore, inclusi suggerimenti su armi e munizioni.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Florida, indagini su ChatGpt: "Diede consigli all'attentatore dell'università" Notizie correlate Leggi anche: No alle molestie, sì alle torture sulle donne. Un professore dell’Università Bicocca ha scoperto gli strani pregiudizi di ChatGPT – L’intervista Darron Lee accusato di omicidio: avrebbe chiesto consigli a ChatGPT dopo la morte della fidanzataDarron Lee, ex linebacker di NFL, è accusato di aver ucciso la fidanzata Gabriella Perpetuo nella loro casa in Tennessee. Panoramica sull’argomento Si parla di: ChatGPT sotto esame mentre la Florida indaga sulla sparatoria avvenuta nel campus. Florida, indagine su OpenAI: ChatGPT e sparatorie, che collegamento c'è?(Adnkronos) - La Florida ha aperto ufficialmente un fronte legale contro OpenAI, sollevando interrogativi che spaziano dalla geopolitica alla sicurezza dei cittadini. Il Procuratore Generale James Uth ... msn.com Inchiesta Florida su OpenAI: ChatGPT accusato per sparatoria FSU e rischiL'AG della Florida indaga OpenAI per il presunto ruolo di ChatGPT nella sparatoria alla FSU e rischi per minori e sicurezza ... it.blastingnews.com