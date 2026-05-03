Predappio rebus Casa del fascio | via ai lavori incognita sul museo

La prossima settimana inizieranno i lavori di restauro e riqualificazione della ex Casa del Fascio a Predappio. Si tratta del primo intervento di un progetto che coinvolge l’edificio storico situato nel centro del paese. La decisione di procedere con i lavori è stata comunicata nelle ultime ore, mentre rimangono ancora da definire i dettagli relativi all’allestimento del museo previsto all’interno della struttura.

Predappio (Forlì), 3 maggio 2026 – “La prossima settimana partiranno i lavori per il primo stralcio del restauro e la rifunzionalizzazione della ex Casa del Fascio di Predappio. E la sua conclusione dovrà avvenire entro il 19 Marzo 2028”. L’annuncio è di Roberto Canali, sindaco di Predappio. Prova a ripartire così un luogo di cui si è parlato più volte, senza che sia ancora cambiato nulla: prima del 2019, le polemiche politiche da entrambe le parti per il progetto di un museo del ’900 (c’era la precedente giunta di centrosinistra), poi il contenzioso con una ditta romana, la Sapit, che non ha mai iniziato i lavori. “Con loro – spiega il sindaco – siamo in causa”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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