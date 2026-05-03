Il cantante ha annunciato il posticipo delle prime date del suo tour, originariamente programmate a partire dal 13 maggio. La decisione riguarda anche il concerto previsto al Sun Bowl Stadium di El Paso, in Texas, che è stato cancellato. La motivazione ufficiale fornita riguarda la necessità di dedicarsi alla conclusione del nuovo album. Al momento, non ci sono date aggiornate o nuove programmazioni per gli spettacoli cancellati.

Post Malone ha posticipato l’inizio del suo Big Ass Stadium Tour 2, annullando le date che si sarebbero dovute tenere a partire dal 13 maggio con il concerto previsto al Sun Bowl Stadium di El Paso, in Texas. La voce di Sunflower è intervenuto sui social nella giornata 1 maggio, annunciando che avrebbe annullato le prime settimane di uscite negli stadi con Jelly Roll, affermando di voler finire il suo prossimo album prima di iniziare il tour. Secondo Variety, dietro la cancellazione riguarda le prime sei date programmate, pari a circa un terzo delle date nordamericane complessive. Con El Paso, alla lista dei concerti che non si terranno, fanno parte anche Waco, Baton Rouge, Birmingham, Tampa e Oxford, Mississippi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Post Malone ha cancellato le prime date del tour: “Posticipo per concludere il nuovo album”

Notizie correlate

Blanco torna alle origini: esce il nuovo album «Ma’». Le date del tourTra ricordi d’infanzia e scatti privati, l’artista bresciano svela il suo lato più intimo in un viaggio dedicato alla madre… Tra ricordi d’infanzia e...

Achille Lauro, esce oggi il nuovo album ‘Comuni Immortali’: ecco tutte le date del tourAchille Lauro esce oggi 17 aprile con il nuovo album: a un anno da “Comuni Mortali”, è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali la nuova...

Contenuti e approfondimenti

Post Malone ha cancellato le prime date del tour: Posticipo per concludere il nuovo albumPost Malone ha posticipato l’inizio del suo Big Ass Stadium Tour 2, annullando le ... msn.com

Post Malone, la data cancellata e il concerto a Roma: scoppia la polemicaChi all’inizio del 2020 aveva messo mano al portafoglio per acquistare un biglietto per assistere allo show che la star del rap avrebbe dovuto tenere quella stessa estate a Milano – i prezzi andavano ... ilmattino.it