Blanco torna alle origini | esce il nuovo album Ma’ Le date del tour

L’artista bresciano ha pubblicato il suo nuovo album intitolato «Ma’», che include brani ispirati ai ricordi d’infanzia e fotografie private. Contestualmente, sono state annunciate le date del suo prossimo tour, con tappe programmate in diverse città italiane. L’album rappresenta un ritorno alle radici dell’artista, che ha scelto di condividere aspetti personali della propria vita attraverso la musica.

Il prossimo 3 aprile 2026 segnerà il ritorno ufficiale di Blanco con il nuovo progetto discografico intitolato Ma'. Questo annuncio non è arrivato con i soliti squilli di tromba del marketing aggressivo, ma attraverso un racconto visivo sussurrato che ha immediatamente catturato il cuore dei fan sui social. Il cantante ha infatti scelto di accompagnare la notizia condividendo una serie di fotografie personali molto toccanti che scavano nel suo passato più autentico.