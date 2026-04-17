Achille Lauro esce oggi 17 aprile con il nuovo album: a un anno da “Comuni Mortali”, è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali la nuova edizione speciale “Comuni Immortali”. Il progetto dopo un anno da record. Il progetto arriva dopo un anno da record che ha visto l’artista superare i 500.000 biglietti venduti tra il tour nei palazzetti (tutto esaurito) e i live attesi negli stadi del 2026 e 2027, e riprende uno dei capitoli più significativi della sua carriera, ampliandone il racconto e proiettandolo oltre il tempo. Se il precedente disco si configurava come un lavoro di dediche intime – alla famiglia, agli affetti, alla propria città e all’amore – “Comuni Immortali” ne raccoglie l’eredità, ampliandone lo sguardo e portando il racconto personale verso una dimensione più collettiva.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Achille Lauro, esce oggi il nuovo album ‘Comuni Immortali’: ecco tutte le date del tour

Achille Lauro confessa il suo passato difficile: la storia che ha commosso l’Italia

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