Il Porto ha conquistato il titolo di campione, interrompendo un periodo senza vittorie che durava dal 2022. La vittoria segna un ritorno alla gloria per la squadra, con l’allenatore che entra nella storia del club. La celebrazione si svolge in Portogallo, portando entusiasmo tra i tifosi e riaccendendo l’interesse nel calcio locale. La competizione si conclude con l’affermazione definitiva dei Dragoes.

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© Calcionews24.com - Porto vince il campionato, spezzato un digiuno che durava dal 2022! Farioli nella storia dei Dragoes

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