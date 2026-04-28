Farioli a un passo dal trionfo | al Porto basta una vittoria per conquistare il titolo davanti a Mourinho

Da calcionews24.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Farioli si trova a un passo dal conquistare il suo primo titolo in carriera, con il Porto che necessita di una sola vittoria per assicurarsi il trionfo davanti a Mourinho. La squadra ha ottenuto risultati eccezionali durante la stagione, portando il club in Champions League e competendo per il titolo nazionale. La sfida decisiva si gioca in casa, con Farioli che punta a chiudere un percorso di successi.

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