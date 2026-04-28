Porto San Giorgio | bando per elettricista c’è un posto fisso

A Porto San Giorgio, la San Giorgio Distribuzione Servizi ha pubblicato un bando di assunzione per un elettricista. La posizione prevede un contratto a tempo indeterminato, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 30 aprile 2026. Chi fosse interessato può candidarsi seguendo le modalità indicate nel bando ufficiale. È prevista l’assunzione di un solo candidato per questa posizione.

? Cosa sapere La San Giorgio Distribuzione Servizi cerca un elettricista con contratto indeterminato entro il 30 aprile 2026.. L'assunzione serve a garantire la manutenzione delle infrastrutture pubbliche nel comune di Porto San Giorgio.. La San Giorgio Distribuzione Servizi, società partecipata dal Comune di Porto San Giorgio, ha avviato una procedura di selezione pubblica per l’inserimento di un nuovo elettricista con contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato entro il 30 aprile 2026 alle ore 15. Il bando, che segue le disposizioni dell’articolo 19 del decreto legislativo 1752016, mira a rinforzare l’organico della SGDS Multiservizi srl, realtà che gestisce i servizi essenziali del territorio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto San Giorgio: bando per elettricista, c’è un posto fisso Notizie correlate Biassono cerca 2 assistenti sociali: posto fisso e bando apertoIl Comune di Biassono, in provincia di Monza e della Brianza, apre le porte a due nuovi assistenti sociali attraverso un concorso pubblico per... Porto San Giorgio: cellulari e cinture, 3 patenti via in 3 oreLa Polizia locale di Porto San Giorgio ha intensificato i presidi stradali questa mattina, portando al ritiro di tre patenti in un arco temporale di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Concorsi Fermo 2026 non scaduti – Tutti i bandi nella provincia; Inaugurazione per il centro giovanile ’Aria’; Porto San Giorgio, un’onda di colori invade il centro: Primo Maggio, tre giorni di eventi. Porto, bandi per oltre un milione: «Venti box per sostenere la pesca di Porto San Giorgio»«Poi - riprende - abbiamo partecipato ad un altro bando con altri due progetti, uno riguarda il rilancio del mercato ittico del valore di 600mila euro (che prevede anche il progetto dell'asta online e ... corriereadriatico.it Porto San Giorgio cambia volto: opere pubbliche e riqualificazione in corsoIl sindaco Vesprini illustra i principali interventi finanziati da PNRR e fondi ministeriali Di Matteo Bordacconi Il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, nel corso della nostra intervista h ... youtvrs.it Tra Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto sopravvive una tradizione poco conosciuta. Piccoli domestici che da secoli accompagnano la vita e il paesaggio del Piceno Lungo questo tratto di costa, l’aria cambia quasi impercettibilmente. - facebook.com facebook