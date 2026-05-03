Nelle ultime notti, sul lungomare di Porto San Giorgio, sono state segnalate tre risse che hanno attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità. Un gestore locale ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza e alle possibili conseguenze per la clientela e i clienti. Le forze dell’ordine stanno valutando le misure da adottare per garantire un ambiente più sicuro e per prevenire ulteriori incidenti sulla zona.

? Cosa scoprirai Come possono i gestori difendersi senza rischiare denunce dai minorenni?. Quali misure prenderanno prefetto e questore per proteggere il lungomare?. Perché i ragazzi usano la loro età per intimidire i lavoratori?. Come influenzeranno queste risse la stagione turistica del 2026?.? In Breve Tre scontri tra giovani avvenuti tra l'una e le quattro sul lungomare Gramsci.. Ulderico Beato denuncia atti vandalici e minacce subite presso lo chalet Baia Principe.. Minorenni lanciano bottiglie e occupano piazzali delle concessioni balneari durante la notte.. Gestori chiedono linee guida a prefetto e questore per tutelare i luoghi di lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto San Giorgio: 3 risse notturne sul lungomare e l’allarme di un gestore

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