Un residente di Porto San Giorgio ha scritto alle autorità per segnalare la presenza di dossi sul lungomare Gramsci sud. La segnalazione chiede un intervento rapido di verifica tecnica a causa di potenziali rischi per la sicurezza. Non ci sono altre informazioni disponibili sui dossi o sulla risposta delle autorità.

Un cittadino di Porto San Giorgio ha inviato una segnalazione formale alle autorità per richiedere un controllo tecnico urgente sui nuovi dossi installati sul lungomare Gramsci sud. La richiesta, indirizzata alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e alla Polizia Locale, punta a verificare che le dimensioni delle strutture rispettino rigorosamente i limiti imposti dalla normativa sulla sicurezza stradale. Normative tecniche e criticità dimensionali rilevate. La questione sollevata riguarda la conformità dei manufatti stradali recentemente posizionati lungo il litorale sud del Comune. Secondo quanto esposto nella missiva, le regole italiane stabiliscono parametri molto precisi per i dossi artificiali, legati direttamente al limite di velocità della carreggiata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto San Giorgio: allarme dossi sul lungomare, rischio per la sicurezza

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