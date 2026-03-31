Allarme sul fiume Feltrino | chiusi ponti e lungomare a San Vito Chietino

A San Vito Chietino, sul fiume Feltrino, è stato dichiarato il livello di allerta a causa di un aumento del livello dell’acqua. Per motivi di sicurezza, sono stati chiusi i ponti e il lungomare lungo il fiume. La criticità idraulica ha portato le autorità a intervenire per limitare i rischi legati all’innalzamento del corso d’acqua.

La situazione è monitorata in tempo reale dalle autorità. In caso di emergenza restano attivi i numeri 112 per i carabinieri e 115 per i vigili del fuoco Scatta l’allarme per criticità idraulica sul fiume Feltrino, a San Vito Chietino, dove è stato dichiarato il livello di allerta per il rischio legato all’innalzamento del corso d’acqua. Il Comune ha disposto una serie di misure immediate per garantire la sicurezza dei cittadini. In particolare sono stati chiusi i ponti pedonali e carrabili sul Feltrino e vietato l’accesso al lungomare di Gualdo e ai parcheggi nelle aree Feltrino Sud e Feltrino Nord, oltre alla discesa della bretella Feltrino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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