Porto di Gioia Tauro Tridico | Controlli sui containter non può diventare hub di guerra

Il presidente della Regione Calabria ha espresso oggi una posizione chiara riguardo al porto di Gioia Tauro, sottolineando che i controlli sui container devono essere rafforzati per evitare che il porto diventi un punto di transito di armi. La sua dichiarazione si riferisce alle preoccupazioni diffuse circa possibili traffici illeciti e ha ribadito l’importanza di vigilare sulle operazioni portuali per garantire la sicurezza.

Una “posizione pubblica e netta” del presidente della Regione Calabria sul caso del paventato transito di armi nel porto di Gioia Tauro è la richiesta che arriva da Pasquale Tridico.L'europarlamentare del Movimento Cinque Stelle afferma: “Il porto di Gioia Tauro è la prima piattaforma di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi”Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi” Nel porto di Gioia Tauro cinque container di materiale bellico per Israele Ci sono cinque container... Container sospetti per Israele, ispezione Gdf nel porto di Gioia TauroGIOIA TAURO, 18 MAR – La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno messo sotto ispezione 8 container arrivati nei giorni scorsi nel porto di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuovi container al porto di Gioia Tauro con materiale per la guerra di Israele - Pressenza; Porto di Gioia Tauro, Tridico: ‘Lo scalo non può diventare un hub della guerra’; Movimenti: Nuovo carico militare per Israele in porto Gioia Tauro; Primo maggio al porto di Gioia Tauro, per parlare di sviluppo. Porto di Gioia, nuovi container sospetti con acciaio militare verso Israele. Il M5S chiede un’ispezioneMovimenti e associazioni denunciano il transito di materiali a uso militare nel porto di Gioia Tauro, mentre il M5S chiede un’immediata verifica delle autorità ... quicosenza.it Medio Oriente, nuovo carico militare verso Israele dal porto di Gioia Tauro«Il porto di Gioia Tauro è nuovamente al centro della rotta dei rifornimenti militari diretti verso Israele». Lo affermano, in una nota, Bds Calabria e ... reggio.gazzettadelsud.it Dopo il caso dei container sospetti, scontro politico sul porto di Gioia Tauro: il M5S denuncia possibili violazioni delle norme sull’export di armi. “Non diventi hub della guerra”, pressing su governo e Regione L'ARTICOLO COMPLETO AL PRIMO COMMEN - facebook.com facebook Primo maggio, manifestazione di Cgil, Cisl e Uil al porto di Gioia Tauro. 'Accendere i riflettori sul lavoro di qualità e sulla dignità del lavoratore' #ANSA x.com