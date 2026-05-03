Porto Cesareo si cerca ancora l' uomo disperso in mare | elicotteri e droni in volo

A Porto Cesareo continuano le ricerche di Mimmo Piepoli, il kitesurfista 39enne di Erchie disperso in mare da venerdì. Le squadre di soccorso hanno impiegato elicotteri e droni, ma finora non ci sono novità sulla sua posizione. Le operazioni di ricerca sono proseguite senza interruzioni, coinvolgendo diverse tecniche e risorse. La speranza di trovare il disperso rimane, mentre le ricerche proseguono senza sosta.

Nessuna svolta, purtroppo, nelle ricerche di Mimmo Piepoli, il kitesurfista 39enne di Erchie disperso dallo scorso venerdì nelle acque di Porto Cesareo: le operazioni si sono estese fino alla Calabria e lungo l’intero litorale ionico, senza esito. Tra gli elementi emersi nelle ultime ore, i soccorritori sottolineano alcuni aspetti rilevanti: l’ultimo avvistamento del kitesurfista sarebbe avvenuto a circa quattro miglia dalla costa e, fatto altrettanto significativo, non sono state recuperate né la tavola né la vela utilizzate durante l’uscita in mare. L’unico ritrovamento riguarda una vela danneggiata, attribuita allo stesso Piepoli, rinvenuta su un isolotto di fronte a Torre Chianca: probabilmente strappata dal vento, sarebbe stata poi sostituita dall’uomo, che avrebbe ripreso a navigare.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Porto Cesareo, si cerca ancora l'uomo disperso in mare: elicotteri e droni in volo Notizie correlate Porto Cesareo, Primo Maggio di angoscia: disperso in mare, ricerche in corsoUn uomo risulta disperso dopo essersi immerso nelle acque del litorale: le operazioni di soccorso, che vedono impegnati guardia costiera,... Nessuna traccia dell'uomo disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno: si cerca ancora Domenico RacanatiAncora nessuna notizia di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie rimasto coinvolto nel crollo del ponte sul fiume Trigno, giovedì 2 aprile. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Porto Cesareo, 39enne disperso in mare mentre faceva kitesurf: si continua a cercare Mimmo Piepoli; Disperso in mare da oltre 24 ore, esteso il raggio delle ricerche. Si procede a oltranza; Porto Cesareo, 12enne aggredita da un rottweiler dopo una lite: si valuta il caso bullismo; Cosa Vedere a Porto Cesareo 2026: Guida da Insider per l'Estate. Erchie in ansia: Mimmo Piepoli disperso in mare a Porto Cesareo, ricerche a oltranzaPORTO CESAREO – Si chiama Mimmo Piepoli, 39 anni, originario di Erchie, l’uomo disperso in mare da ieri pomeriggio nelle acque dello Ionio. Ore di apprensione lungo la costa salentina, ma soprattutto ... brindisisera.it Kitesurfista disperso a Porto Cesareo: ricerche in mare tra vento forte e condizioni difficiliGuardia Costiera di Gallipoli mobilitata su vasta area: kitesurfista disperso a Porto Cesareo, coordinamento tra mezzi navali, elicotteri e forze dell’ordine. notizie.it Mimmo Piepoli, scomparso tra le onde a Porto Cesareo. Ritrovata la vela ma di lui nessuna traccia - facebook.com facebook