Salute della donna | open day al reparto di Ostetricia e ginecologia di Pontedera

Martedì 28 aprile, il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Pontedera organizza un open day dalle 15 alle 18. L’evento, intitolato 'Accompagnamento alla nascita', è rivolto a future mamme e papà e offre la possibilità di conoscere i servizi dedicati alla salute femminile e al percorso nascita. Durante l’iniziativa, sono previste visite e incontri con il personale del reparto.

Martedì 28 aprile, dalle ore 15 alle ore 18, il reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Pontedera apre le sue porte a future mamme e papà con l’iniziativa 'Accompagnamento alla nascita', un open day dedicato alla salute della donna e al percorso nascita.Nel corso del pomeriggio sarà.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate All’Ospedale della donna e del bambino torna l'open day di Ostetricia: porte aperte ai futuri genitoriDopo le oltre 600 presenze registrate tra fine 2025 e inizio 2026, nuova giornata dedicata alle coppie in attesa: incontri informativi con le... Ospedale 'Masselli Mascia', arriva la dottoressa Marrocchella: si rafforza l'equipe del reparto di Ostetricia e GinecologiaAsl Foggia rafforza l’offerta assistenziale del reparto di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” di San Severo,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Una settimana dedicata alla prevenzione: nelle Marche la salute delle donne al centro con i Bollini Rosa; 22 aprile 2026, Giornata nazionale della salute della donna; (H)OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA: LE INIZIATIVE DEL 24 APRILE; Open Week per la Salute della Donna: informazione, prevenzione e cura al femminile. Dal 22 al 29 aprile Open Week sulla Salute della Donna della Asl Roma 3 a OstiaDal 22 al 29 aprile si terrà in tutta Italia Open Week Salute Donna, la settimana di servizi clinici, diagnostici e informativi rivolta alla popolazione al femminile e promossa da Fondazione Onda ETS. terzobinario.it Open week sulla salute della donna nella Asl Roma 3Dal 22 al 29 aprile la settimana di servizi clinici, diagnostici e informativi rivolta alla popolazione femminile promossa da Fondazione Onda. Iniziative all'Ospedale Grassi e al Consultorio di Ostia ... romasette.it A Manfredonia grande partecipazione per la Giornata Nazionale della Salute della Donna Si è svolta con grande partecipazione a Manfredonia la Giornata Nazionale della Salute della Donna, promossa dall’associazione AMMI Donne per la Salute, in - facebook.com facebook Ha collaborato con le più importanti agenzie spaziali, ha dato il nome a un asteroide e ha avuto un ruolo chiave in uno degli esperimenti più audaci della storia dello spazio: far atterrare una sonda su una cometa a centinaia di milioni di chilometri dalla Terra. x.com