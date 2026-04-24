Salute della donna | open day al reparto di Ostetricia e ginecologia di Pontedera

Da pisatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 aprile, il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Pontedera organizza un open day dalle 15 alle 18. L’evento, intitolato 'Accompagnamento alla nascita', è rivolto a future mamme e papà e offre la possibilità di conoscere i servizi dedicati alla salute femminile e al percorso nascita. Durante l’iniziativa, sono previste visite e incontri con il personale del reparto.

Martedì 28 aprile, dalle ore 15 alle ore 18, il reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Pontedera apre le sue porte a future mamme e papà con l’iniziativa 'Accompagnamento alla nascita', un open day dedicato alla salute della donna e al percorso nascita.Nel corso del pomeriggio sarà.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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