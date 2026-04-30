Minaccia la madre con coltello e martello e le estorce 10 mila euro per comprare la droga | il gip lo manda in comunità

Un uomo di 29 anni di Canicattì è stato trasferito da un regime detentivo agli arresti domiciliari in una comunità, con l’installazione di un braccialetto elettronico. La decisione è arrivata su richiesta dell’avvocato che rappresenta l’indagato e riguarda l’accusa di aver minacciato di morte la madre con un coltello e un martello, oltre a estorcerle 10.000 euro per acquistare droga.

Dal carcere agli arresti domiciliari in una comunità con braccialetto elettronico. Il gip Alberto Lippini ha accolto la richiesta dell'avvocato Antonio La Cola e ha sostituito la misura cautelare per il 29enne di Canicattì accusato di aver minacciato di morte la madre con un martello e un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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