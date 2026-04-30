Dodicimila euro di gioielli spranga e cocaina | ladro in manette

Mercoledì 29 aprile 2026, alle 8.30, una donna ha chiamato la polizia dopo aver visto da casa un uomo con volto travisato che cercava di forzare le finestre di più abitazioni con una sbarra di ferro. L’uomo, poi arrestato, aveva con sé gioielli per un valore di 12.000 euro, uno spranga e una dose di cocaina. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno fermato il sospetto.

Intorno alle 8.30 di mercoledì 29 aprile 2026 una cittadina ha contattato la polizia perché, affacciata al suo balcone, aveva notato la presenza di un soggetto con volto travisato, che stava tentando di forzare alcune finestre di diverse case, utilizzando una sbarra di ferro, per poi fuggire.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Palermo, preso il ladro di gioielli: rapina da 40.000 euro agli anzianiI finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato un uomo di 33 anni, colto mentre tentava di fuggire dopo aver sottratto gioielli e... Leggi anche: Cocaina rosa, mazzetta da 8mila euro e campionario di droghe: giovane in manette Contenuti di approfondimento Porta via 15 mila euro di gioielli a un’anziana: arrestato sulla E45Truffa un’anziana a Cesena, riuscendo a portarle via 15 mila euro di gioielli, ma viene preso sulla E45 in zona Todi e il bottino viene recuperato. E’ scattato l’arresto in flagranza di truffa aggrava ... umbria24.it Truffa un'anziana facendosi consegnare 15mila euro di gioielli: arrestato 34enneSi è presentato a casa di un'anziana donna a Cesena fingendosi operatore delle forze dell'ordine, inventando un falso problema giudiziario a carico della figlia per farsi consegnare gioielli in oro da ... corrieredellumbria.it