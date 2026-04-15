Le tensioni geopolitiche legate al conflitto attuale rischiano di ridurre di circa 963 euro il budget di ogni famiglia italiana nel periodo tra il 2026 e il 2027, secondo quanto emerso durante un forum organizzato da Confcommercio. Le analisi indicano che le crisi energetiche e i conflitti internazionali continuano a influenzare la situazione economica delle famiglie nel paese.

Le tensioni geopolitiche legate al conflitto in corso minacciano di drenare fino a 963 euro dal budget familiare italiano nel biennio 2026-2027, secondo le analisi presentate durante il forum di Confcommercio. Lo scenario peggiore, alimentato dal rischio di un blocco energetico nello Stretto di Hormuz per via della guerra in Iran, potrebbe trascinare l’economia nazionale verso una stagnazione decennale, con proiezioni di crescita ridotte allo 0,3% per il 2026 e allo 0,4% per il 2027. Il calcolo del costo sociale tra shock energetici e perdita di potere d’acquisto. Il bilancio economico dell’instabilità internazionale si riflette direttamente sulle tasche dei cittadini attraverso una riduzione drastica del reddito disponibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerre e crisi energetica: -963€ a famiglia mette in crisi l’Italia

La crisi energetica mette a rischio i microchip di TaiwanLa crisi energetica scatenata dalla guerra in Medio Oriente e dalla conseguente interruzione delle forniture energetiche sta colpendo con forza...

Le guerre e la crisi energetica. Costi fuori controllo per le aziende. E l’export del mobile va giùAll’orizzonte non si vedono i bagliori della Fox o dell’Api di Falconara in fiamme, ma l’effetto domino della guerra in Medio Oriente sta arrivando.