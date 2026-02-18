Sequestro di droga e migliaia di euro in contanti | tre arresti
La polizia ha arrestato tre persone, tra cui una donna e due uomini, dopo aver sequestrato droga e migliaia di euro in contanti. L’operazione è nata da un’indagine su una rete di spacciatori nella città. Durante un blitz, gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti nascoste in un appartamento e un ingente quantitativo di denaro. I sospetti sono stati fermati sul momento e portati in questura. La scoperta si inserisce in un’azione più ampia contro il traffico di droga locale.
La polizia ha arrestato tre persone, una donna e due uomini, per il reato di spaccio di stupefacenti. Uno dei due uomini, inoltre è stato denunciato per il reato di ricettazione. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di martedì 17 febbraio, quando la polizia si è appostata all’angolo tra via Albini e via Mezzofanti, in zona Murri-Mazzini, in seguito ad alcune segnalazioni per spaccio di droga. Inizialmente, gli agenti hanno notato un uomo entrare in una macchina e cedere una dose di eroina. Seguendo l’uomo, i poliziotti lo hanno visto entrare e poi uscire da un palazzo. Il presunto pusher è stato quindi fermato e identificato: si tratta di un cittadino straniero classe 1992, irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di un grammo di eroina.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Sorpresi con la droga, tre arresti a Bitritto: sequestrati anche 80mila euro in contantiA Bitritto, tre persone tra i 22 e i 37 anni sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di detenzione e spaccio di droga.
Leggi anche: Nascondevano droga e 3.300 euro in contanti: due arresti a Salerno
Maxi sequestro di droga a Trapani: 670 chili di hashish, cinque tunisini fermati
Argomenti discussi: Maxi sequestro di droga e armi nel Bolognese: due arresti | VIDEO; Trenta chili di droga e 7mila euro in contanti: maxi sequestro dopo l’inseguimento. Hashish destinato al mercato reggiano; Blitz antidroga, sequestrati 30kg di fumo e 4,5 tra coca e erba; Maxi sequestro di droga a Brunico: ventenne nascondeva in casa un chilo di cocaina.
QUESTURA DI TORINO * : «SEQUESTRO DI 1 KG DI DROGA NEL PARCO GIARDINO NICOLA GROSA, DUE ARRESTI PER SPACCIO E DETENZIONE ILLEGALE DI ARMA»La Polizia di Stato ha arrestato a Torino due cittadini italiani di origine libica, rispettivamente di trentasette e ventisette anni, per detenzione ai fini ... agenziagiornalisticaopinione.it
Savona: massiccia operazione per contrastare importazione e spaccio droga: cinque arresti e sequestro di 30 kg. di marijuanaUn’indagine costruita sul monitoraggio delle spedizioni internazionali ha permesso alla Guardia di Finanza di Savona di ... telenord.it
Il pm anticipa al legale di ’ndranghetisti gli arresti e il sequestro di droga Promosso dal Csm: “Caduta di tensione isolata” Sentite, anzi leggete questa storia. Riguarda Paolo Petrolo, oggi giudice civile a Messina, già sostituto procuratore a Reggio Calabria. Il x.com
Droga, traffico su asse Italia-Spagna: 12 indagati e sequestro da un milione di euro. facebook