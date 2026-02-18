Sequestro di droga e migliaia di euro in contanti | tre arresti

La polizia ha arrestato tre persone, tra cui una donna e due uomini, dopo aver sequestrato droga e migliaia di euro in contanti. L’operazione è nata da un’indagine su una rete di spacciatori nella città. Durante un blitz, gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti nascoste in un appartamento e un ingente quantitativo di denaro. I sospetti sono stati fermati sul momento e portati in questura. La scoperta si inserisce in un’azione più ampia contro il traffico di droga locale.

La polizia ha arrestato tre persone, una donna e due uomini, per il reato di spaccio di stupefacenti. Uno dei due uomini, inoltre è stato denunciato per il reato di ricettazione. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di martedì 17 febbraio, quando la polizia si è appostata all’angolo tra via Albini e via Mezzofanti, in zona Murri-Mazzini, in seguito ad alcune segnalazioni per spaccio di droga. Inizialmente, gli agenti hanno notato un uomo entrare in una macchina e cedere una dose di eroina. Seguendo l’uomo, i poliziotti lo hanno visto entrare e poi uscire da un palazzo. Il presunto pusher è stato quindi fermato e identificato: si tratta di un cittadino straniero classe 1992, irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di un grammo di eroina.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sorpresi con la droga, tre arresti a Bitritto: sequestrati anche 80mila euro in contantiA Bitritto, tre persone tra i 22 e i 37 anni sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di detenzione e spaccio di droga.

Leggi anche: Nascondevano droga e 3.300 euro in contanti: due arresti a Salerno

Maxi sequestro di droga a Trapani: 670 chili di hashish, cinque tunisini fermati

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.