A Pordenone, Salvador denuncia l'assenza di iniziative di prevenzione tra i giovani, evidenziando che solo il 24% degli adolescenti partecipa a programmi di educazione di strada. La situazione è passata dai danneggiamenti e atti vandalici a un episodio di rapimento di un minore, suscitando preoccupazione tra le autorità e le famiglie della città.

? Cosa scoprirai Perché l'educazione di strada a Pordenone è ferma al 24%?. Come si è passati dai vandalismi al rapimento di un minore?. Chi deve gestire i nuovi presidi per evitare l'impunità dei giovani?. Quali risorse mancano per colmare il vuoto tra prevenzione e realtà?.? In Breve Educazione di strada ferma al 24% con soli 4 giovani raggiunti su 20 previsti.. Vandalismo al Bronx e rapimento vicino al Tribunale evidenziano escalation criminale.. Salvador propone presidi fissi, vigili di quartiere e operatori di strada.. La Civica presenterà interrogazioni in Consiglio per verificare risorse e gestione presidi.. A Pordenone, la rissa al Villaggio del Fanciullo, i danni all’area del Bronx e il rapimento di un minore vicino al Tribunale evidenziano una criticità sociale che richiede interventi immediati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pordenone: Salvador denuncia il vuoto di prevenzione tra i giovani

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