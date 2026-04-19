Negli ultimi tempi, molti giovani stanno tornando a cercare incontri in modo tradizionale, abbandonando le app di dating che spesso portano a delusioni e a frequenti silenzi improvvisi. Alcuni preferiscono scambiarsi volantini o organizzare incontri tra amici, mentre altri trovano nuove occasioni anche in luoghi più inaspettati, come le funzioni religiose. Questa tendenza si contrappone all'uso massiccio di piattaforme digitali, spesso caratterizzate da paywall e risposte negative.

Tra paywall, delusioni e ghosting, le app di dating hanno iniziato a essere più un peso che un’opportunità per chi è single. Una specie di arena per gladiatori, con molti rischi e poche possibilità di successo. Da anni si parla di dating fatigue, cioé dello stress legato alle piattaforme di incontri, che iniziano a perdere terreno. Eppure il numero di single aumenta, e il desiderio di connessione anche: ma dove si incontra oggi un potenziale partner? Millennial e GenZ hanno iniziato a essere creativi tornando .all’analogico. Volantini, biglietti da visita, presentazioni in PowerPoint al posto di match e siti d’incontri. E, quando proprio non si sa più che santo pregare, rimane un unico posto in cui andare: a messa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Single nell’era digitale? Tra ghosting, app deludenti e like a vuoto, i giovani tornano all’analogico: dai volantini ai pitch tra amici, e persino… A messa

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