Popolizio al Parenti | Steinbeck e percussioni sul tema migrazioni

Al teatro Parenti è in scena uno spettacolo che unisce le parole di Steinbeck a sonorità di percussioni, esplorando il tema delle migrazioni. La rappresentazione mette in musica il romanzo adattato per l’occasione, cercando di far emergere le voci dei migranti attraverso il ritmo del rap. La regia e l’interpretazione sono affidate a un artista noto per il suo lavoro nel teatro musicale.

? Cosa scoprirai Come può il ritmo del rap dare voce ai migranti?. Chi ha adattato il romanzo di Steinbeck per questo spettacolo?. Perché la musica di Springsteen si lega alla storia dell'immigrazione?. Dove si svolgeranno le prossime tappe di questo tour teatrale?.? In Breve Giovanni Lo Cascio accompagna la narrazione con tamorre, tamburi, marimba e piatti.. Emanuele Trevi adatta il romanzo di Steinbeck per la Compagnia Umberto Orsini.. Tour prevede tappe a Firenze, Roma il 5 maggio, Bari il 7 e Eboli il 9.. Progetto Feminae prevede incontri a Napoli il 9 maggio e Palermo il 20 maggio.. Il Teatro Parenti di Milano ospita oggi pomeriggio l’ultima tappa del recital di Popolizio, prima che lo spettacolo si sposti a Pesaro dal 7 al 10 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Popolizio al Parenti: Steinbeck e percussioni sul tema migrazioni Notizie correlate "Furore" di Steinbeck al Teatro Municipale: Massimo Popolizio in un potente one man showStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend Raccontando... Storie in viaggio: l’Assemblea degli studenti del Liceo Piero della Francesca sul tema delle migrazioniArezzo, 23 marzo 2026 – Storie in viaggio: l’Assemblea degli studenti e delle studentesse del Liceo Piero della Francesca sul tema delle migrazioni... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cosa fare a Milano oggi 28 aprile: Massimo Popolizio al Parenti e Chiello in concerto all'Alcatraz; Popolizio con Furore . Corpo a corpo con la parola; L'America della fame e della disperazione: Popolizio legge Furore di Steinbeck a teatro; Furore, con Massimo Popolizio. Popolizio con Furore . Corpo a corpo con la parolaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Furore, con Massimo PopolizioDal 28 aprile al 3 maggio 2026 la Sala Grande del Teatro Franco Parenti di Milano (via Pier Lombardo 14) ospita Furore, spettacolo tratto dal capolavoro di John Steinbeck, interpretato e ideato da Mas ... mentelocale.it Il marchio del gruppo Calzedonia ha optato per altre piazze commerciali. Resta a Udine e Treviso. Popolizio: «Bacino d’utenza non sufficiente» - facebook.com facebook Un vecchio attore,nella mezz’ora che lo separa dall’entrare in scena,si trova a rivivere alcuni momenti della propria vita: Prima del Temporale di Umberto Orsini e Massimo Popolizio, dal 5 al 10 maggio,Teatro Argentina shorturl.at/7apHz x.com