Furore di Steinbeck al Teatro Municipale | Massimo Popolizio in un potente one man show

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend Raccontando la più devastante migrazione di contadini della storia moderna, Massimo Popolizio darà vita a un one man show epico e lirico, realista e visionario, sempre sorprendente per la sua attualità. Dal romanzo di John Steinbeck, va in scena al Teatro Municipale di Piacenza "Furore" nell’adattamento Emanuele Trevi, ideazione e voce di Massimo Popolizio con musiche eseguite dal vivo da Giovanni Lo Cascio. Appuntamento mercoledì 11 e giovedì 12 marzo alle ore 21 per la Stagione di Prosa 20252026 curata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Massimo Popolizio al Teatro Storchi, "Ritorno a casa" in scena per quattro giorni e l'incontro del pubblico con la compagniaDopo Prima del temporale, che ha inaugurato la stagione di ERT a Modena, una seconda regia di Massimo Popolizio al Teatro Storchi: dal 29 gennaio al...

Leggi anche: Risate, musica e cabaret al Teatro Apparte: one man show di Salvo Caminita