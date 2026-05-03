Ponte nelle Alpi | 2,2 milioni di avanzo per nuovi cantieri e progetti

A Ponte nelle Alpi sono stati destinati 2,2 milioni di euro di avanzo per avviare nuovi cantieri e progetti. La prima tranche di fondi disponibili sarà utilizzata per finanziare interventi specifici, tra cui la realizzazione di attraversamenti pedonali migliorati in diverse zone del territorio. Questi interventi puntano a incrementare la sicurezza e a migliorare la mobilità locale, secondo quanto comunicato dalle autorità comunali.

? Cosa scoprirai Quali progetti concreti finanzierà la prima tranche di fondi disponibili?. Dove verranno realizzati i nuovi attraversamenti pedonali per la sicurezza?. Come influirà il nuovo sistema LED sulla luce nelle strade?. Quali interventi attenderanno i cittadini delle frazioni di Vich e Cadola?.? In Breve Avanzo di 2,2 milioni suddiviso tra 930mila euro accantonati e 960mila vincolati.. Vicesindaco Angelo Levis stanzia 177.443 euro per progettazione e prestazioni specialistiche.. Investimenti per Piazza Boito, area giochi a Vich e nuovi attraversamenti a Cadola.. 50.000 euro per relamping LED e 30.000 euro per marciapiedi in via Zattieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte nelle Alpi: 2,2 milioni di avanzo per nuovi cantieri e progetti Notizie correlate Lazio, addio debiti: 320 milioni di avanzo per nuovi investimenti? Cosa sapere La Regione Lazio approva un avanzo di 320 milioni di euro per il bilancio 2025. I conti tornano: ok al bilancio e avanzo da 2 milioni: "Risorse per nuovi interventi sul territorio"Oltre 2 milioni di euro disponibili per alcuni interventi anche sugli edifici pubblici. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Droga. Denunciate due persone ad Agordo in possesso di 18 dosi di cocaina. E un giovane a Ponte nelle Alpi segnalato alla Prefettura; Pista: Ludi del Bo e regionali di prove multiple; Tabellino partita Union Olmo Creazzo vs Molina; Cosa fare domenica a Belluno e provincia. Meteo Ponte Nelle Alpi OggiA Ponte nelle Alpi oggi sarà una giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, min 9°C, max 23°C. Nel dettaglio: nubi sparse al mattino e al pomeriggio, cielo molto nuvoloso o coperto alla sera. Dur ... ilmeteo.it Che tempo faceva a Ponte nelle Alpi il 2 Maggio 2025 - Archivio Meteo Ponte nelle Alpi- seleziona provincia - Belluno (BL) Padova (PD) Rovigo (RO) Treviso (TV) Venezia (VE) Verona (VR) Vicenza (VI) ... ilmeteo.it Visto dal Ponte de l'Arco: Rio de l' Arco, Rielo dei Furlani - facebook.com facebook Disperso da un mese dopo il crollo del ponte sul Trigno. La madre e il fratello: «Tiratelo via dalle macerie, è ingiusto» x.com