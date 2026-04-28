Lazio addio debiti | 320 milioni di avanzo per nuovi investimenti

La Regione Lazio ha approvato un avanzo di 320 milioni di euro nel bilancio 2025. Questi fondi saranno destinati a finanziare un piano di coesione regionale del valore di 500 milioni di euro, che coprirà il periodo tra il 2026 e il 2030. La decisione rappresenta un passo importante nella pianificazione finanziaria della regione, con l’obiettivo di sostenere progetti e interventi sul territorio.

? Cosa sapere La Regione Lazio approva un avanzo di 320 milioni di euro per il bilancio 2025.. Le risorse finanzieranno un piano di coesione regionale da 500 milioni per il triennio 20262030.. Con un avanzo di oltre 320 milioni di euro approvato per il bilancio 2025, la Regione Lazio chiude un capitolo finanziario decisivo che segna la fine del periodo caratterizzato dai disavanzi strutturali. La decisione, che coinvolge l’intera area regionale dalla Capitale fino ai borghi più remoti della provincia, ribalta la gestione economica verso una fase di pianificazione basata su investimenti reali e senza necessità di contrarre nuovi debiti. La strategia di gestione tra Roma e i territori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio, addio debiti: 320 milioni di avanzo per nuovi investimenti Notizie correlate Cervia, ok al bilancio di previsione con un avanzo di quasi 5 milioni: tasse ferme e 42 milioni per investimentiIl commissario Formiglio conferma sostanzialmente la manovra finanziaria sulle entrate e spese previste dalla Giunta uscente È stato approvato il... Leggi anche: Centro nazionale Rna, scommessa vinta con 320 milioni di investimenti del Pnrr