Olimpiadi boom sui treni Trenord | +1,3 milioni di passeggeri

Il forte aumento di passeggeri sui treni Trenord durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 deriva dall’afflusso di visitatori e dall’aumento delle prenotazioni. La compagnia ferroviaria ha trasportato oltre 1,3 milioni di persone in più rispetto alla norma, soprattutto nei fine settimana e durante gli eventi principali. Questa crescita ha causato sovraffollamenti e alcuni ritardi, costringendo Trenord a potenziare il servizio. La situazione si mantiene critica in alcune tratte chiave.

Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare. Si comincia a pensare al “cambio di stagione” e dunque arriva propizia la presenza de. Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di. Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa. Coltellata alla testa del padre durante una lite in casa, a Desio i carabinieri hanno. Una esplosione ha causato il ferimento di 3 persone sul posto lavoro nel tardo pomeriggio. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di domenica ad Abbiategrasso, dove un’automobile è stata urtata da un. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Effetto Olimpiadi, boom sui treni: 1,3 milioni di passeggeri in più con TrenordL’afflusso di 1,3 milioni di passeggeri in più sui treni Trenord è legato alle Olimpiadi invernali.

Trenord, effetto Olimpiadi: sui treni lombardi 1,3 milioni di passeggeri in più. Ma sarà di nuovo sciopero, ecco quandoIl successo delle Olimpiadi ha portato un aumento di 1,3 milioni di passeggeri sui treni lombardi, una crescita attribuita alla forte affluenza di visitatori e partecipanti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Effetto Olimpiadi, boom sui treni: 1,3 milioni di passeggeri in più con Trenord; Olimpiadi: boom di passeggeri sui treni tra la Valtellina e Milano; Olimpiadi, boom di passeggeri sui treni per la Valtellina: +64% sulla linea Milano–Tirano; Effetto Olimpiadi, boom sui treni: 1,3 milioni di passeggeri in più con Trenord.

Olimpiadi, boom sui treni Trenord: +1,3 milioni di passeggeriDurante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, la rete ferroviaria lombarda ha registrato numeri da record. Secondo i dati diffusi da Trenord, nei ... ilnotiziario.net

Trenord, effetto Olimpiadi: sui treni lombardi 1,3 milioni di passeggeri in più. Ma sarà di nuovo sciopero, ecco quandoL’azienda ferroviaria ha rilasciato i numeri positivi prodotti durante le due settimane dei Giochi Invernali, in cui tra Milano e la Valtellina si è registrato un +64% di viaggiatori. Tuttavia nel fin ... ilgiorno.it

Olimpiadi Invernali, boom di pagamenti digitali: +15% di transazioni cashless durante i Giochi - facebook.com facebook

Sci, quanto costa il noleggio sulle Dolomiti: a Belluno il più economico, boom di richieste con le Olimpiadi x.com