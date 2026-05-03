Ponte del Primo Maggio giornata da bollino rosso sulle strade del salernitano per i rientri

Domenica di traffico intenso sulle strade salernitane durante il ponte del Primo Maggio, con particolare attenzione alle uscite e agli ingressi principali. Le principali arterie della provincia sono state interessate da lunghe code e rallentamenti, coinvolgendo sia autostrade che strade statali e provinciali. La giornata ha visto un volume di traffico superiore alla norma, provocando disagi per i viaggiatori che si sono spostati lungo le direttrici principali.

Domenica di passione quella che ha chiuso il ponte del Primo Maggio sulle strade salernitane. Il controesodo ha interessato, con lunghe code e rallentamenti, le principali arterie della provincia e i disagi hanno coinvolto tanto le autostrade quanto le strade statali e provinciali.Le criticitàIl.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Previsioni traffico ponte del 1 maggio 2026: allerta bollino rosso per venerdì e domenicaLe previsioni di traffico del ponte dal 1 maggio 2026 di Viabilità Italia, l’organismo presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale. Allarme traffico sulle strade italiane: scatta il bollino rosso. Quali giorni sono coinvoltiCon l’avvicinarsi del ponte del Primo maggio, che quest’anno accompagnerà milioni di italiani fino a domenica 3 maggio, la rete stradale e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Primo Maggio, boom di prenotazioni last minute: le mete più gettonate; Cosa fare il Primo Maggio: le idee all'ultimo minuto tra gite, eventi e festival; Per il ponte del 1° maggio 2026 sono 7,4 milioni gli italiani pronti a partire, soprattutto verso il mare; Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita. Ponte del Primo Maggio, ponte di cultura: in migliaia in visita nei luoghi dell'arte torineseWeekend festivo ancora una volta all’insegna della cultura a Torino. Musei, residenze reali e gallerie d’arte hanno registrato un nuovo boom di ingressi nel ponte dal 1° al 3 maggio. Tutto esaurito pe ... torinoggi.it Musei presi d’assalto nel ponte del Primo Maggio: boom di visitatori tra Mole e Residenze sabaudeIl lungo ponte del Primo Maggio conferma Torino come una delle mete culturali più attrattive d’Italia. Tra musei sold out e residenze reali sempre più frequentate, i dati dei primi giorni di maggio ra ... torino.repubblica.it TeleRama. . Boom di presenze turistiche nel Ponte del primo maggio che vanno a fare il paio con quelle del 25 aprile. - facebook.com facebook Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita x.com