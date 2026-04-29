Allarme traffico sulle strade italiane | scatta il bollino rosso Quali giorni sono coinvolti

Con l’arrivo del ponte del Primo maggio, molte persone si metteranno in viaggio lungo le strade e le autostrade del paese. La circolazione si preannuncia molto intensa, con traffico che potrebbe creare congestioni e rallentamenti significativi. Le giornate di maggior afflusso si estenderanno fino a domenica 3 maggio, coinvolgendo percorsi principali e zone di grande passaggio.

Con l’avvicinarsi del ponte del Primo maggio, che quest’anno accompagnerà milioni di italiani fino a domenica 3 maggio, la rete stradale e autostradale nazionale si prepara a giornate di intensa mobilità. Il lungo fine settimana della Festa dei lavoratori porterà infatti un sensibile aumento degli spostamenti lungo tutta la Penisola, con migliaia di famiglie pronte a lasciare le città per raggiungere località di mare, montagna e centri d’arte. Le prime avvisaglie di un traffico sostenuto sono attese già dal pomeriggio di giovedì 30 aprile, quando ai consueti movimenti dei pendolari si sommeranno le partenze anticipate di chi avrà scelto di guadagnare qualche ora sulle vacanze.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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