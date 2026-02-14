A Roma, tre persone sono state arrestate e una fermata è stata eseguita durante controlli intensificati nelle stazioni della metro. La Polizia di Stato, attraverso il nucleo Polmetro, ha rafforzato i controlli lungo le linee metropolitane per contrastare attività illecite. In alcune fermate, gli agenti hanno controllato decine di passeggeri in pochi minuti.

Controlli rafforzati lungo le linee metropolitane della Capitale da parte del nucleo Polmetro della Polizia di Stato. Il bilancio della stretta è di tre arresti, un fermo e l’esecuzione di due provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità giudiziaria. Intervento alla Fermata “Termini” per Furto. Il primo intervento degli agenti è avvenuto alla fermata “Termini”, in direzione Anagnina. Una donna, visibilmente agitata, si è avvicinata a una pattuglia della Polizia di Stato riferendo di essere stata vittima di un furto: mentre era seduta all’interno del vagone, con il cellulare stretto tra le mani, un uomo le si sarebbe avvicinato strappandoglielo con violenza, per poi darsi alla fuga approfittando della chiusura delle porte del convoglio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli in stazioni metro, tre arresti e un fermo

Questa mattina i carabinieri hanno messo a segno sette arresti nelle periferie est di Roma, da Tor Bella Monaca a Monte Compatri.

Nell’ambito di controlli nella zona tra Spinaceto e Anzio, le forze dell’ordine hanno fermato complessivamente cinque persone, tra cui quattro sono state arrestate e una sottoposta a fermo.

