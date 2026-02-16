Torre Del Greco Ercolano Cercola e Pollena Trocchia | controlli anti movida dei Carabinieri Chiusa una discoteca

I Carabinieri hanno effettuato un blitz nelle zone della movida a Torre del Greco, Ercolano, Cercola e Pollena Trocchia, smantellando una discoteca che operava senza autorizzazioni. Durante l’intervento, gli agenti hanno scoperto una sala da ballo abusiva all’interno di uno stabile e hanno denunciato due persone per spaccio di droga. La discoteca è stata chiusa per violazioni di sicurezza e normative sanitarie.

Blitz nei locali della movida vesuviana: discoteca chiusa per gravi violazioni, sala da ballo abusiva e due denunce per spaccio.. Controlli anti movida e focus sulla sicurezza nei locali notturni a Torre Del Greco, Ercolano, Cercola e Pollena Trocchia. I carabinieri insieme ai vigili del fuoco hanno controllato una nota discoteca di Pollena Trocchia a via Garibaldi 395. Denunciato l’amministratore unico della società che gestisce il locale notturno. Durante il controllo sono state contestate gravi carenze nella sicurezza antincendio. Riscontrato il malfunzionamento dell’impianto di rilevazione fumi, l’ostruzione delle uscite di emergenza e l’insufficienza di addetti alla sicurezza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torre Del Greco, Ercolano, Cercola e Pollena Trocchia: controlli anti movida dei Carabinieri. Chiusa una discoteca Notte di controlli nelle zone della movida milanese: 600 persone identificate, 6 arresti e una discoteca chiusa a Rogoredo Nella notte a Milano, i carabinieri hanno effettuato controlli nelle aree della movida, identificando circa 600 persone. Arresti per rapina in gioielleria e una discoteca chiusa. I maxi controlli di polizia e carabinieri Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli straordinari sul territorio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le novità emerse dalle ricerche a Villa Sora nel Parco di Ercolano; Torre Del Greco, Ercolano, Cercola e Pollena Trocchia: controlli anti movida; Torre del Greco, effetto Crans-Montana: chiuse discoteca e balera; Controlli anti-movida, chiusa una discoteca abusiva a Torre del Greco. Torre del Greco, effetto Crans-Montana: chiuse discoteca e baleraStretta sui locali notturni frequentati da giovanissimi a rischio sicurezza. I carabinieri in azione a Torre del Greco, Cercola e Pollena Trocchia. Chiusa una discoteca e una balera abusiva. ilmattino.it Controlli anti-movida tra Torre del Greco, Ercolano, Cercola e Pollena Trocchia: chiusa una discoteca abusivaControlli serrati contro la movida irregolare e massima attenzione alla sicurezza nei locali notturni. È il bilancio dell’ultima operazione dei carabinieri, condotta insieme ai vigili del fuoco, nei c ... ilgazzettinovesuviano.com Una discoteca di Pollena Trocchia è stata chiusa dopo un controllo congiunto di carabinieri e vigili del fuoco. All’interno del locale c’erano circa 300 clienti in più rispetto alla capienza consentita. Inoltre l’impianto antincendio risultava malfunzionante e le uscit facebook San Valentino, discoteca sovraffollata e senza sicurezza: chiuso il “Mama Ines” di Pollena Trocchia x.com