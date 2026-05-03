La polizia locale di Maranello ha aggiornato le proprie attrezzature con l’introduzione delle telecamere indossabili, chiamate bodycam, per documentare le attività degli agenti. Inoltre, sono stati installati sistemi Targa sulle auto di pattuglia per la lettura automatica delle targhe. Queste novità mirano a migliorare le operazioni di controllo e a raccogliere prove in caso di reati.

Rafforza la propria dotazione la polizia locale di Maranello. Installando le ‘bodycam’ sulla divisa degli agenti e il Targa system sulle auto di pattuglia. Le prime sono mini-telecamere ‘indossate’ dagli agenti potranno essere attivate per accertare un reato, violazioni amministrative in corso o semplicemente la verità dei fatti che si stanno svolgendo, a tutela sia dei cittadini coinvolti sia degli stessi agenti, che peraltro sono stati opportunamente formati anche in tema di privacy: i filmati vengono infatti ‘scaricati’ dopo ogni turno di lavoro in modalità protetta, per poi essere cancellati automaticamente dopo una settimana o conservati in sicurezza per il tempo utile ad eventuali indagini o contenziosi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, nuove dotazioni. Bodycam per accertare i reati

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