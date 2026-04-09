Passi avanti per il campo da golf Una nuova variante lavori sprint

Sono stati fatti progressi nel progetto di riqualificazione del campo da golf di Valle al Pero, situato nel comune di Cavriglia. Il finanziamento proviene dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), inserito nella misura dedicata allo sport e all’inclusione sociale. I lavori sono stati avviati con un ritmo rapido, segnando un passo importante nel processo di rinnovamento dell’impianto.

Nuovi passi avanti per il progetto di rigenerazione del campo da golf di Valle al Pero, nel comune di Cavriglia, finanziato con fondi del PNRR nell’ambito della misura " Sport e inclusione sociale ". L’intervento complessivo, del valore di 4,8 milioni di euro, prevede la realizzazione di un impianto a 18 buche ed è suddiviso in due lotti funzionali: il primo dedicato all’impianto sportivo, il secondo alla viabilità di accesso. La nuova variante, tra le altre, ha infatti introdotto ulteriori modifiche tecniche in corso d’opera comportando un aumento dell’importo contrattuale di circa 132mila euro, facendo salire il valore dei lavori del primo lotto a oltre 2,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passi avanti per il campo da golf. Una nuova variante, lavori sprint Forlimpopoli, passi avanti per la nuova veste di via Saffi: "Obiettivo completare i lavori entro la fine dell'anno"Passi avanti per la nuova veste di via Saffi, una delle arterie principali del centro storico di Forlimpopoli. La situazione vista Como. Passi avanti, speranza Gud. L’islandese prova lo sprint. Harrison pronto dall’inizioUn passo in più, verso l’appuntamento del Sinigaglia sabato pomeriggio contro il Como. Complete No Man’s Sky Beginner Guide (2026) | Start the RIGHT Way! Temi più discussi: Passi avanti per la Rete tram-treno del luganese; Passi avanti per il campo da golf. Una nuova variante, lavori sprint; Mondiale Cijb, passi avanti per la squadra femminile nell’one wall; Passi avanti su conoscenza dell’origine dell’universo: segni di materia primordiale in collisioni di protoni. GUIDONIA – Città Metropolitana aggiorna il regolamento NCC: passi in avanti per i bandi sulle licenzeNovità nel settore del Servizio di Taxi e noleggio di autovetture con conducente a Guidonia Montecelio. Dopo l’approvazione unanime da parte del Consiglio Comunale di Guidonia, nella scorsa seduta del ... tiburno.tv Vela: sei azzurri staccano il pass per le Medal Race al Trofeo Princesa Sofia: passi in avanti per Renna nell’IQFoilVa in archivio la quinta giornata di competizioni sulle acque di Maiorca, località della Spagna che sta ospitando questa settimana la Cinquantacinquesima ... oasport.it Rispetto al 2020, ci sono stati significativi passi avanti. Ma il capoluogo lombardo è ancora indietro rispetto alle altre città europee. Dati, analisi e ultimi aggiornamenti - facebook.com facebook Snapdragon 8 Elite Gen 6, passi avanti anche in termini di efficienza | Rumor x.com