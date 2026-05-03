Il ciclista sloveno ha dichiarato di aver dedicato tempo alla palestra, durante il quale ha aumentato di peso. Ora, però, si trova a dover perdere chili per prepararsi alle prossime gare. La sua partecipazione al Giro di Romandia si è conclusa con un risultato quasi totale, confermando la sua presenza tra i protagonisti. La sua preparazione fisica sta cambiando in vista delle future competizioni.

Roma, 3 maggio 2026 - Il successo del Giro di Romandia 2026, praticamente un dominio totale con vista già sul Tour de France 2026, ma anche uno sguardo al recente passato che lo ha visto assoluto protagonista nelle Classiche di primavera: vittorie alla Strade Bianche 2026, alla Milano-Sanremo 2026 (una prima volta assoluta), al Giro delle Fiandre 2026 e alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, con il solo secondo posto alle spalle di Wout Van Aert alla Parigi-Roubaix 2026 a guastare un po' la media. Considerando anche la recentissima avventura in terra svizzera (con un bottino di 4 tappe a referto, oltre alla classifica generale finale), in 11 giorni di gare effettive, Tadej Pogacar ha vinto 9 volte, sfiorando la perfezione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pogacar sulle Classiche: "Ho lavorato in palestra e ho messo chili. Ma ora devo dimagrire"

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