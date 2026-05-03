Poga?ar schiaccia i rivali sul Jaunpass | è la sua sesta vittoria

Nella tappa di ieri sul Jaunpass, il ciclista ha conquistato la sesta vittoria in questa stagione. Alla partenza, ha mostrato un'accelerazione improvvisa che gli ha permesso di distaccarsi dagli avversari. Prima dell'attacco decisivo, ha ricevuto supporto da un compagno di squadra che ha contribuito a mantenerlo in testa. La corsa si è conclusa con un sorpasso deciso in salita, assicurandogli il successo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Poga?ar a scattare così presto sul Jaunpass?. Chi ha fornito l'appoggio decisivo al leader prima dell'attacco finale?. Perché la strategia dei sette compagni è stata fondamentale per vincere?. Quanto vantaggio può mantenere Poga?ar contro Lipowitz nell'ultima tappa?.? In Breve Poga?ar distanzia Lipowitz di 14 secondi dopo lo scatto a 17,9 km dal traguardo.. Il vantaggio in classifica generale verso Lipowitz è di 35 secondi totali.. Martinez resta secondo in classifica con 2 minuti e 23 secondi di distacco.. Il supporto tattico è arrivato da Martinez e Lipowitz durante la salita Jaunpass.. Tadej Poga?ar ha dominato la tappa regina del Tour de Romandie sabato scorso, distanziando i rivali sul Jaunpass e consolidando il primato nella classifica generale con una prestazione di assoluto comando.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poga?ar schiaccia i rivali sul Jaunpass: è la sua sesta vittoria Notizie correlate GP Sardegna MX2: Coenen schiaccia i rivali e domina la prima mancheSacha Coenen ha dominato la prima manche del Gran Premio di Sardegna, il quarto appuntamento del campionato mondiale di motocross 2026 nella... Milano-Sanremo 2026, Pogacar insegue la sua prima vittoria nella Classicissima di PrimaveraSabato 21 marzo scatta la 117esima edizione della Milano-Sanremo, l’evento che inaugura ufficialmente la stagione delle grandi corse “Monumento” su...